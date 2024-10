Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą udział w wielu produkcjach Polsatu. Byli ostatnio na widowni "Tańca z gwiazdami", a wkrótce ukaże się odcinek "Demakijażu" z ich udziałem.

"Kocham go od zawsze"

- W najbliższą niedzielę będziemy u Krzysztofa Ibisza w "Demakijażu". Nie wiem, jak Kasia, ale ja marzyłem o tym przez całe życie - przekazał Kurzajewski na InstaStories. Wtem odezwała się jego ukochana. - A ja Krzysia kocham od zawsze, na zawsze... - rzuciła śmiało. Prezenter nie krył zdziwienia. -Słucham?!- powiedział. Nie da się ukryć, że te słowa bardzo go zaskoczyły.

Reklama

Pląsy z przystojniakiem

Katarzyna Cichopek była uczestniczką drugiego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Program okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, które przekształciło się w niezwykłą przygodą. Gwiazda w wielu wywiadach podkreślała, że udział w tanecznym show był niezwykłym doświadczeniem. Jej partnerem na parkiecie był wówczas Marcin Hakiel, z którym wytańczyła nie tylko Kryształową kulę. A potem wzięli ślub.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Aktorka postanowiła uczcić 20. rocznicę udziału w "Tańcu z gwiazdami". Katarzyna Cichopek udostępniła na profilu na Instagramie krótkie nagranie, na którym tańczy do znanego wszystkim motywu przewodniego programu. Tym razem jej partnerem był Rafał Maserak, obecny juror popularnego show.

"Trudno uwierzyć, że to już 20 lat od mojego udziału w "Tańcu z Gwiazdami"! Tego kawałka się nie zapomina, zwłaszcza gdy Rafał Maserak pojawia się w studiu "Halo tu Polsat". Czy was też ta nuta porywa do tańca?" - napisała.