Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Gra w filmach, serialach i śpiewa. Celebrytka jest bardzo aktywna na Instagramie. Dzieli się w nim nie tylko swoimi zawodowymi osiągnięciami, ale pokazuje też swoje życie prywatne.

Tak Julia Wieniawa dba o swoją figurę. Kiedy i co ćwiczy?

Posty, które zamieszcza często dotyczą aktywności fizycznej. Julia Wieniawa pokazuje, że ćwiczy i stara się zdrowo jeść. Jej najnowszy film zamieszczony w sieci pokazuje na co zwraca uwagę i co robi, by dobrze wyglądać.

Z najnowszej rolki można się dowiedzieć, że trzy razy w tygodniu ćwiczy na siłowni. Poza tym dwa razy w tygodniu chodzi na aerobik i raz na yogę. Każdego dnia stara się wypić 2,5 litra wody, jeść posiłki bogate w białko i warzywa oraz robić 8-10 tys. kroków.

Internauci skrytykowali film Julii Wieniawy

Internauci byli mocno zdumieni, że celebrytka ma aż tyle czasu, by dbać o siebie. Na niektóre komentarze Julia Wieniawa postanowiła zareagować. Inni jeszcze pracują codziennie po 8-10h, także nie mają tak lajtowo sobie ćwiczyć 6x w tygodniu - napisała jedna z internautek.

Wiesz, że praca na planie filmowym dla aktora to 12 godzin + prawie zawsze nadgodziny? Praca w studio, nagrania, pisanie tekstów, wymyślanie piosenek, wywiady, kampanie, przygotowanie roli do spektaklu, to uwierzy mi - wielogodzinna praca. Nie lubię tego myślenia, że moja praca nie jest ciężką pracą - odpisała Wieniawa.

Mieć czas na 6 treningów/tydz. Nawet gdyby doba miała 48h to i tak za mało dla mnie -napisała inna obserwatorka. Na odpowiedź Wieniawy też nie musiała długo czekać.

Mi też nie zawsze się to udaje, ale bardzo się staram, żeby mieć na to wydzielony czas w kalendarzu - odpisała Julia.