Małgorzata Tomaszewska ma dwójkę dzieci - 7-letniego chłopca o imieniu Enzo oraz kilkumiesięczną Laurę. Była gwiazda Telewizji Polskiej przez długi czas nie chciała ujawnić, kto jest ojcem dziewczynki. Dopiero z okazji Dnia Ojca pokazała narzeczonego - tajemniczego Roberta. Mężczyzna unika jednak show-biznesu.

Reklama

Fani zachwyceni małą Laurą

Małgorzata Tomaszewska chętnie za to chwali się zdjęciami dzieci. Laura ma już za sobą profesjonalną sesję zdjęciową, której efekty mogliśmy zobaczyć na Instagramie jej mamy. Dziewczynka doczekała się nawet sesji zdjęciowej na potrzeby reklamy, która zachwyciła fanów.

Najnowsze zdjęcie małej Laury rozczuliło internautów. Widać na nim, jak dziewczyna tuli się do pluszowej zabawki oraz swojej mamy. Szczególną uwagę zwraca bujna, bardzo ciemna czupryna Laury. Nie umknęło to uwadze fanów dziennikarki.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Włosy to chyba po tacie; Mała księżniczka jest przesłodka! Włoski piękne tak jak u jej mamusi; Jakie śliczne włoski!; Młoda jest tak samo słodka jak jej mama; Jeszcze nie widziałam tak gęstych włosów u maluszka; Jakie cudne włoski" - napisali internauci w komentarzach.

Sekret Małgorzaty Tomaszewskiej

Fani dziennikarki zwrócili też uwagę na jej włosy. Są gęste, długie, falują i sięgają jej do pasa. Padło pytanie, jak Małgorzata Tomaszewska dba o włosy.

"Ojej, jakie cudowne, idealne włosy. Co pani robi, żeby tak wyglądały? Chyba kiedyś wiele lat temu takie nie były. Z czasem zauważyłam, że są coraz piękniejsze" - napisała jedna z internautek. Małgorzata Tomaszewska wyjawiła, że przestała farbować włosy. "Nie farbuję, to chyba dlatego" - dodała. Prezenterka zdradziła, że kiedy była mała, również miała bardzo ciemne włosy. "Obydwoje mieliśmy takie ciemne włoski, jak byliśmy mali, więc jakie będą, to się jeszcze okaże" - dodała Tomaszewska.