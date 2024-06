Małgorzata Tomaszewska przeszło rok temu a dokładnie w sierpniu 2022 roku ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widać było jej ciążowe krągłości. Od tamtej pory od czasu do czasu wrzucała do sieci posty na temat przygotowań do narodzin swojego dziecka.

Kim jest partner Małgorzaty Tomaszewskiej?

Internauci dopytywali, kto jest ojcem i jednocześnie nowym partnerem Małgosi.

Taka jestem tajemnicza. Udało się to ukryć przez ładnych kilka lat i mam nadzieję, że będzie jak najwięcej tych prywatnych spraw udawało nadal ukrywać. Ja nie lubię się dzielić życiem prywatnym. Uważam, że to jest jakaś taka moja strefa, moja sfera i lubię, kiedy są rzeczy tylko dla mnie, dla moich najbliższych przyjaciół I bardzo to cenię- wyznała Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z Plejadą.

Była prezenterka TVP zaręczyła się

Mała Laura przyszła na świat w lutym br. Niektórzy spekulowali, że ojcem dziecka jest jej telewizyjny partner, czyli Olek Sikora. Obydwoje zdementowali te plotki. Teraz Małgorzata Tomaszewska pokazała w sieci pierścionek. W ten sposób poinformowała fanów, że się zaręczyła. Pod postem pojawił się emotikon w postaci czerwonego serduszka.

"Czas na gratulacje! Wszystkiego najlepszego"; "Gratulacje Pani Małgosiu"; "Wow, gratulacje, piękny pierścionek" - pisali internauci.