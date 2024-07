Katarzyna Nosowska karierę rozpoczęła w zespole Hey w 1992 r. Ma na koncie wiele przebojów. Artystka pisze teksty swoich piosenek, wydała też trzy książki. Katarzyna Nosowska ma charyzmę, duże poczucie humoru i zmysł satyryczny. Jest aktywna w mediach społecznościowych. Teraz wrzuciła zdjęcia z wakacji.

Reklama

Walka z nadwagą

Katarzyna Nosowska od lat walczy z nadwagą. Mówi o tym bardzo szczerze. Zmagała się z efektem jojo. "Zajęło mi trochę czasu, żeby usłyszeć, co mówi do mnie mój żołądek, bo ja nie miałam z nim kontaktu. Ja nie wiedziałam, czy ja jestem głodna. Więc to naprawdę mi dużo czasu zajęło, żeby w ogóle zacząć czuć to miejsce - czy to jest głód, czy to jest smutek" - powiedziała Magdalenie Mołek, kiedy gościła w jej autorskim formacie "W moim stylu".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Nosowska zdecydowała się na radykalne zmiany w swojej diecie. Wyeliminowała cukier i węglowodany. Przy tym, jak podkreśla, zaczęła lepiej słuchać sygnałów, które wysyłało jej ciało.

Spektakularna metamorfoza

W sobotę 29 czerwca wokalistka zdecydowała się podzielić z internautami nowymi zdjęciami z zasłużonych wakacji, na które czekała cztery lata. "Świat jest piękny, wakacje po 4 latach bardzo dobrze robią, ale chce się do domu, do bliskich, psów, sosen. Zasyłamy serdeczności" - pisała na Instagramie. Wygląda rewelacyjnie i fani gratulowali jej metamorfozy.

Byli też tacy, którzy stwierdzili, że na pewno "uległa manii" Ozempicu -leku dla cukrzyków, który powoduje chudnięcie. "Nie, nie uległam" - ucięła Nosowska.