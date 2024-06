Prywatnie Ewa Kasprzyk związana jest z Michałem Kozerskim. Młodszy o osiem lat broker morski wystąpił z nią w programie "Power Couple". Kasprzyk i Kozerski są zaręczeni. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania z zakochanymi w roli głównej, a jeden z ostatnich filmików poważnie zmartwił fanów aktorki.

Co się stało Ewie Kasprzyk?

Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski pozują w plenerze. Kochani, a dzisiaj sensacja. Do baba z dziadą dołączyła kula - oznajmiła Ewa Kasprzyk, pokazując kulę ortopedyczną. - Nawet dwie - uzupełnił jej narzeczony, a w kadrze pojawiła się druga kula. - My, kule, bardzo jesteśmy zadowolone, tak że mamy tu mały czworokącik - podsumowała aktorka.

Uwagę zwracają także hashtagi, których użyła Ewa Kasprzyk, a wśród nich "#surgery" - po angielsku operacja - "#rehabilitation" - rehabilitacja.

Ewa Kasprzyk pokochała Afrykę

Michał Kozerski zaraził Ewę Kasprzyk miłością do Afryki. Tam zakochani często bywają, a z czasem zaczęli nawet myśleć nad przeprowadzką na ten kontynent.

"Niedługo po tym, jak z Michałem zakochaliśmy się w sobie, zabrał mnie do Afryki, do RPA, i od tego czasu skutecznie i często mnie tam wozi. Odpoczywam tam. Zwalniam tempo. Medytuję, ćwiczę jogę, obcuję z cudowną przyrodą. Nie mam dostępu do internetu, sieć telefoniczna też działa tak sobie" - mówiła aktorka w rozmowie z "Vivą!".

"Chciałby tam zamieszkać na stałe, ale ja nie jestem gotowa na rezygnację z pracy. Zdarzyło mi się przylecieć stamtąd na plan zdjęciowy. Ze cztery razy w ciągu miesiąca. Michał mówił mi, że to szaleństwo. Że to będzie trudne przedsięwzięcie, ale się uparłam. Nie chciałam z niczego rezygnować. Ani z roli w filmie "Mayday", ani z pobytu z nim w Afryce. I dałam radę!" - mówiła Kasprzyk "Vivie!".