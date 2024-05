Aleksandra Żebrowska to influencerka a prywatnie żona Michała Żebrowskiego. W swoich mediach społecznościowych chętnie dzieli się przemyśleniami na różne tematy, w tym często porusza kwestie macierzyństwa i wychowywania dzieci.

Ola Żebrowska jest mamą czwórki dzieci

Razem z aktorem znanym m.in. z serialu "Na dobre i na złe" i współtwórcą Teatru 6. piętro wychowuje czwórkę dzieci. Para doczekała się trzech chłopców: Franciszka, Henryka i Feliksa oraz córki Łucji.

W najnowszym poście gwiazda opublikowała zdjęcie, na którym widać bliznę po cesarskim cięciu.

Żebrowska napisała, że kwiecień to dla wielu mam bardzo wyjątkowy i ważny miesiąc.

Wpis Oli Żebrowskiej o cesarskim cięciu

Kwiecień jest miesiącem świadomości i wiedzy na temat cięcia cesarskiego... Pozdrawiam wszystkich, którzy rodzili normalnie i tych, którzy przez gardło - czytamy w jej wpisie.

To nawiązanie do określenia, że poród przez cesarskie cięcie to "wydobyciny".

U nas był jeden poród przez gardło, pozostałe sn, ze znieczuleniem. Po dzieciach nie widać - wyznała.

Pod postem wywiązała się dyskusja na ten temat. Obserwatorki profilu Oli pisały o swoich doświadczeniach.

Nie musimy się tłumaczyć, nie musimy niczego udowadniać. Bycie kobietą nie może być definiowane tym, jak rodziła. Olu jak zawsze mistrzowska riposta; Rodzilam naturalnie i przez cc. Jak dla mnie poród naturalny to pikuś w porównaniu do tego jak czuje się po cesarce... - pisały.