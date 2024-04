Dagmara Kaźmierska stała się antybohaterką. Portal Goniec.pl opublikował zeznania kobiet, które twierdzą, że znęcała się nad nimi, gdy pracowały w jej agencji towarzyskiej. Mówią o biciu, zlecaniu gwałtów, zastraszaniu. Media upubliczniły też akt oskarżenia, który powstał przed laty wobec Kaźmierskiej.

Dagmara Kaźmierska ma za sobą kryminalną przeszłość. Znana z programu "Królowe życia" celebrytka przebywała w więzieniu. Była skazana m.in. za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji".

Zeznania kobiet ws. Dagmary Kaźmierskiej

Niedawno można ją było oglądać w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie występowała u boku Marcina Hakiela. Portal Goniec.pl opublikował artykuł, z którego wynika, że Kaźmierska znęcała się nad jedną ze swoich pracownic i kazała ją zgwałcić. Teraz pojawił się kolejny artykuł, w którym opisuje historię innej ofiary. Magda K. była pracownicą Dagmary Kaźmierskiej. Kobieta była wiele razy bita, gdy była w ciąży.

Dagmara Kaźmierska nie okazuje skruchy

Celebrytka umieściła na Instagramie oświadczenie. "Kochani, nie odzywałam się do was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem, potrzebowałam się zmierzyć z tym, co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w mediach jako królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które rzekomo miałam popełnić. Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. Klub towarzyski - a nie miejsce do gnębienia kobiet! - skomentowała, podważając prawdziwość zebranych materiałów dowodowych.

Wyrok sądu ws. Dagmary Kaźmierskiej

Media dotarły do wyroku sądu ws. celebrytki. "Oskarżonej Dagmarze Kaźmierskiej, za przypisane przestępstwa, Sąd wymierzył (...) łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat. Kary w powyższym wymiarze są w ocenie Sądu adekwatne do stopnia zawinienia i do znacznego stopnia szkodliwości popełnionych przez oskarżoną czynów. Wymiar kar orzeczonych w tym przypadku nie może być uznany za wygórowany, czy rażąco niesprawiedliwy, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę ciężar gatunkowy przypisanych jej czynów. Zachowania oskarżonej podejmowane były z pełną premedytacją i świadomością ich bezprawności, jak również w poczuciu zupełnej bezkarności. Te właśnie okoliczności, a ponadto fakt, iż to z jej inicjatywy prowadzona była agencja towarzyska objęta niniejszym postępowaniem i to przez flagi, bo ponad 4-letni okres i to ona przejawiała największe zaangażowanie i największą determinację w osiągnięciu zamierzonych celów, przemawiał na niekorzyść przy ustalaniu wysokości poszczególnych kar. Jako okoliczność łagodzącą Sąd wziął pod uwagę wcześniejszą niekaralność oskarżonej" - napisano w dokumencie.