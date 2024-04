Steffen Möller w pierwszej dekadzie XXI wieku był bardzo popularny. Brał udział w programie "Europa da się lubić" i występował w serialu "M jak miłość". Aktor, prezenter i satyryk wrócił na stałe do Niemiec, ale czasem odwiedza Polskę. W nowym wywiadzie opowiedział, co u niego słychać. Zdradził też, że ma żal do produkcji serialu "M jak miłość".