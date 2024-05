Ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" obfitowała w emocje. Dostarczała ich przede wszystkim Dagmara Kaźmierska swoimi występami a także rezygnacją z dalszego udziału w show. Portal Goniec.pl opisał także jej kryminalną przeszłość.

Nie obyło się także bez plotek o romansach, jakie miały miejsce w tym programie. Spekulowano, że gorące uczucie dopadło Kamila Baleję, czy Maffashion. Najwięcej emocji wzbudzała jednak inna plotka. Chodzi o Tomasza Barańskiego, który w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", odpowiadał za choreografie par.

Reklama

Tomasz Barański mówi o romansie. Czy jest coś na rzeczy?

Jak donosiło "Twoje Imperium" jego serce miało zabić mocniej do tancerki Izabeli Skierskiej, która w tej edycji tańczyła z Aleksem Mackiewiczem. Obydwoje mieli zostać przyłapani na randce. "Para doskonale bawiła się w swoim towarzystwie, żartowała, trzymała się za ręce" - napisano. Czy rzeczywiście coś jest na rzeczy?

Reklama

Nie chcę w to wchodzić, bo to będzie ciągnęło za sobą jakieś kolejne spekulacje. To jest w ogóle... nie ma o czym w ogóle mówić. Jedno zdjęcie zupełnie... Nie wchodźmy w to, po prostu koleżeńska relacja, tak jak z każdym nieraz wyskakuję gdzieś na kolację - powiedział Tomasz Barański w rozmowie z Plejadą.

To jest super koleżeńska relacja, tak jak z każdą z tancerek. Sam ich dobierałem do tego programu, fajny mam z nimi kontakt i tak zostaje - dodał.