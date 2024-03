Wiele restauracji przygotowuje specjalną ofertę uroczystych komunijnych obiadów. Dla rodziców często taka forma ugoszczenia bliskich jest wygodniejsza. Niestety koszty bywają wysokie, zwłaszcza gdy wybierze się popularny i ceniony lokal gastronomiczny. Przyjęcie z okazji komunii dziecka można zorganizować także w warszawskiej restauracji Nine's, której współwłaścicielem jest Robert Lewandowski. Ile może kosztować "talerzyk" u "Lewego"?

Co i za ile można zamówić?

Dziennikarze portalu o2.pl przyjrzeli się komunijnej ofercie restauracji Roberta Lewandowskiego. Do wyboru jest tam kilka wariantów menu. Fani klasycznych, polskich dań mogą zamówić m.in. kotletem schabowym z frytkami i rosół. To najtańsza propozycja, która kosztuje 125 zł. Do wyboru jest też tutaj łosoś w nori z czerwonym ryżem i puree z buraka, krem paprykowo-pomidorowy sernik z białą czekoladą lub sernik czekoladowy.

Nieco droższa opcja kosztuje 155 zł za osobę i obejmuje te same zupy. W tym wariancie rodzice mogą wybrać danie z glazurowanej wołowiny lub łososia z dodatkami.

Portal o2.pl podaje, że najdroższa propozycja kosztuje 205 zł. Tutaj do wyboru są: glazurowana wołowina, grillowany łosoś atlantycki i grillowany antrykot z dodatkami. Oczywiście w tym pakiecie nie zabrakło zupy i deseru. Z kolei menu dla dzieci kosztuje 75 zł.