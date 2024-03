William i Kate to ostatnio gorące nazwiska. Media interesują się głównie losem księżnej, która zniknęła z przestrzeni publicznej. Najpierw okazało się, że musiała przejść operację brzucha i dlatego zrezygnowała z pełnienia swoich obowiązków, teraz pojawiają się kolejne teorie spiskowe, które m.in głoszą, że księżna przechodzi załamanie nerwowe spowodowane doniesieniami na temat rzekomego romansu jej męża.

Majątek księcia Williama. Spadek po matce i babce

Jaka jest prawda na razie nie wiadomo. Opinia publiczna być może dowie się czegoś po 17 kwietnia. Wtedy właśnie księżna Kate ma wrócić do pracy. Zanim to jednak nastąpi media znalazły sobie nowy temat dotyczący następców tronu. Chodzi o majątek Kate i Williama. Okazuje się, że pieniądze, jakimi dysponują nie są małą sumką.

Większość pieniędzy, którymi dysponują to spadek. Po swojej matce, tragicznie zmarłej księżnej Dianie, książę William otrzymywał roczne dywidendy w wysokości 350 tys. funtów. Kiedy skończył 30 lat dostał 10 mln funtów spadku. Jak donosi BBC królowa Elżbieta zapisała zarówno jemu, jak i jego bratu po 14 mln funtów. Obecnie szacuje się, że majątek Williama to 80 mln funtów, czyli 404 mln złotych.

Ile pieniędzy posiada księżna Kate?

Do tego dochodzą pieniądze, jakie posiada jego żona, czyli Kate. Brytyjskie media dotarły do informacji, że posiada ona ok. 8 mln funtów, czyli 40 mln złotych. Jej majątek to także szafirowo-diamentowy pierścionek zaręczynowy o wartości 400 tysięcy funtów (ponad 2 mln zł) i klejnoty, które dostała w spadku po Elżbiecie II. Wartość to 80 mln funtów, czyli prawie 450 mln zł. Nie są to jednak, jak podają media, dobra uwzględniane w jej faktycznym majątku.