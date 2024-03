Waldemar Gilas był jednym z tych uczestników 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", którzy wzbudzali największe emocje. Od tego czasu kontaktuje się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Ostatnio miał dla nich złe wieści.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" padł ofiarą oszustów

Internauci żywo interesują się głównie prywatnymi sprawami Waldemara, który po emisji programu postanowił ułożyć sobie życie z Dorotą. Nieraz już spekulowali, że ten związek nie przetrwa i doszukiwali się oznak kryzysu. Waldemar na bieżąco jednak chwalił się na swoich profilach w mediach społecznościowych nowymi zdjęciami i relacjami z ich życia.

Zazwyczaj robił to na koniec dnia, wieczorami. Teraz uznał, że sprawa jest na tyle pilna, że przekazał niepokojące wieści w środku dnia. Jak się okazuje, Waldemar padł ofiarą oszustów.

Waldemar z "Rolnik szuka żony": Unikajcie tego jak ognia

Najwyraźniej celebrycka sława rolnika urosła na tyle, że za cel obrali go sobie oszuści, oferujący w sieci "łatwy zarobek". Waldemar poinformował swoich fanów w relacji na InstaStory, że bezprawnie wykorzystano jego wizerunek.

"No cześć kochani, witam. Odzywam się nietypowo w ciągu dnia do Was, gdyż dostaje niepokojące sygnały. Na Facebooku jest jakieś fikcyjne konto, ktoś podszywa się pod mój wizerunek. Zapożycza zdjęcie z mojego profilu na Facebooku, pisze o jakimś tam łatwym zarobku, jakieś tam podchody robi do ludzi. Dziękuję widzom, którzy są czujni i mi to zgłaszają. Pod żadnym pozorem nie dajcie się wciągnąć w jakieś tam pisanie z tymi oszustami, bo to ewidentnie jakieś fejkowe konto. Oszuści widać lubią się panoszyć i pod czyjś wizerunek lubią się podszywać" – powiedział Waldemar.

Uczestnik show "Rolnik szuka żony" zwrócił się także z ważnym apelem do swoich fanów.

"Unikajcie tego jak ognia, bo to jest ewidentnie jakaś ściema. [...] Nie wchodźcie w żadną konwersację z tymi oszustami!" – zaapelował.

Waldemar dodał, że jak najszybciej zmieni swoje zdjęcie profilowe na Facebooku, żeby jego obserwatorzy mieli pewność, który profil jest prawdziwy, a który fejkowy.