Maja Hyży, piosenkarka, która zyskała szeroką rozpoznawalność jako półfinalistka 3. edycji programu X Factor, od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Niebawem czeka ją kolejna operacja.

Maja Hyży szykuje się do operacji. Przeszła ich już siedem

Była żona Grzegorza Hyżego od lat mierzy się z problemami zdrowotnymi. Wyjątkowo poważnymi jak dla piosenkarki. W jednym z ostatnich wywiadów Maja Hyży zdradziła, że niebawem podda się operacji wycięcia guzków z krtani.

"Już kilka lat temu jak byłam na badaniach, to się dowiedziałam, że te guzki są do wycięcia" – wyjaśniła Hyży w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Reklama

Reklama

"Wiadomo, że ja pracuję swoi głosem i boję się, że go stracę, a z doświadczenia mojej bliskiej znajomej wiem, że takie rzeczy się zdarzają i trzeba na nowo uczyć się śpiewać" – tłumaczyła w wywiadzie.

Piosenkarka dobrze wie, co to znaczy. Od lat cierpi również bowiem z powodu problemów ortopedycznych i swego czasu po operacjach musiała się wręcz uczyć na nowo chodzić. Maja Hyży przeszła już siedem operacji, a teraz czeka ją kolejna operacja biodra.

"Moja choroba jest taka, jaka jest – postępuje. I to nie jest tak, że ja już jestem zdrową osobą i mogę wszystko" – przyznała piosenkarka.

Maja Hyży może na nich liczyć

Artystka zachowuje przy tym jednak pogodę ducha i jest pełna optymizmu.

"Niestety, za dwa miesiące wybieram się na operację, bo moje intensywne życie sprawiło, że to, co tam mam, nie wytrzymało tego ciśnienia, tej presji i tempa i trzeba to naprawić. Jestem jednak dobrej myśli, kiedyś mi mówiono, że nie będę miała dzieci, a mam czwórkę, więc idę cały czas do przodu" – zapewniła.

Jest dobrej myśli, gdyż przewiduje, że jej rekonwalescencja potrwa około miesiąca. "Ale to też zależy ode mnie, bo ja jestem harpaganem, który jak się zaweźmie, to da radę szybciej" – stwierdziła w rozmowie.

Reklama

Maja Hyży może także liczyć na wsparcie pomoc ze strony najbliższych.

"Mój Konrad, babcia dziewczyn, czyli mama Konrada, na którą zawsze możemy liczyć i to wszyscy. Damy radę, Konrad jest mega rozgarniętym ojcem, aczkolwiek już się dowiedziałam, że jest hotel nieopodal, więc będą pewnie odwiedziny od rana do wieczora" – stwierdziła piosenkarka.