Kevin Mglej pisze piosenki i prowadzi agencję marketingową. Jest też właścicielem wytwórni muzycznej Unity Records. 26-latek jest w związku z bardzo popularną, 19-letnią piosenkarką Roksaną Węgiel. Para jest pod obstrzałem mediów. Teraz Roksana bierze udział w bardzo popularnym "Tańcu z gwiazdami".

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zapowiadali ślub

Roksana Węgiel i Kevin Mglej szykują się do ślubu. Już wiadomo, że uroczystość obędzie się w 2024 roku i na pewno będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiego show-biznesu.

Roksana i Kevin mierzą się z krytyką. Internauci wytykają im różnicę wieku. Twierdzą też, że piosenkarka jest za młoda na ślub. Przypominają, że Kevin Mglej ma dziecko z poprzedniego związku. Roksana nic sobie nie robi z tych "dobrych rad".

Oświadczenie Kevina Mgleja

Internetowy hejt stał się najwyraźniej nie do zniesienia dla Kevina Mgleja. Narzeczony 19-letniej w środku nocy wydać nieoczekiwane oświadczenie. Poinformował w nim, że nigdy nie chciał zostać celebrytą, dlatego zawiesza swoje instagramowe konto.

"Kochani, droga osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji – niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego" – napisał. Skasował też zdjęcia ze swojego profilu.