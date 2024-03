Agnieszka Woźniak-Starak znalazła się na okładce kwietniowego wydania magazynu "Twój Styl". Prezenterka nie jest jednak zadowolona z efektów współpracy.

Jak powiedziała w wydanym oświadczeniu makijaż, w którym pozowała do zdjęć został wykonany kosmetykami, które nie były testowane na zwierzętach. Tymczasem w magazynie pojawiła się wzmianka o lokowaniu kosmetyków firmy, która dopuszcza się takich działań.

Agnieszka Woźniak-Starak oburzona okładką "Twojego Stylu". Zapowiedziała kroki prawne

Reklama

A teraz dostałam zdjęcie z magazynu z podpisem, że mój makijaż podobno został wykonany kosmetykami Lancome - powiedziała.

Reklama

A więc nie, nie został. Nikt mojej makijażystki nie pytał o to, jakich produktów używała. A na pewno nie marki Lancome, która może testować swoje produkty na zwierzętach, należącej do koncernu L'Oreal, który nie jest wolny od okrucieństwa, a ja jak ognia unikam reklamowania jakichkolwiek produktów związanych z tym koncernem. Co o tym myślicie?Czy można tak sobie podpiąć przypadkową markę i reklamować ją czyjąś twarzą? Bo ja nie bardzo. Jestem ciekawa, co "Twój Styl" z tym zrobi- pytała w swoim oświadczeniu Agnieszka Woźniak-Starak.

Redakcja "Twojego Stylu" odpowiada prezenterce

Reklama

Prezenterka zapowiedziała, że skieruje sprawę na drogę prawną. Teraz głos w sprawie zabrał magazyn "Twój Styl". W wyjaśnieniu, jakie zamieściła redakcja, czytamy, że kosmetyki użyte do makijażu prezenterki zostały uwzględnione na str. 18. Wzmianka o kosmetykach, którą oburzona jest gwiazda to wątek stanowiący jedynie "inspirację dla czytelniczek".

Przykro nam, że Pani Agnieszka nie zauważyła opisu sesji okładkowej, który znajduje się przy spisie treści (w najnowszym wydaniu na str. 18). Prezentacja zestawu kosmetyków do makijażu pod okładką na str. 22 to inspiracja dla czytelniczek do wykonania makijażu JAK z okładki. A nie informacja O makijażu okładkowym - czytamy na Instagramie "Twojego Stylu" w komentarzu pod zdjęciem z okładką.