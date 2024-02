Jak poinformował serwis dailymail.co.uk, wysoki rangą członek Europejskiej Unii Nadawców (EBU) rzekomo poinformował przedstawicieli Izraela, że zgłoszona przez ich reprezentantkę utwór "October Rain" jest "zbyt polityczny i narusza zasady bezstronności".

Utwór Izraela zbyt polityczny?

Zgłoszony przez Izrael na Eurowizję utwór Eden Golan "October Rain" miał się stać przedmiotem dochodzeniach po tym, jak pojawiły się informacje, że piosenka opowiada o masakrze z 7 października.

Jak donosi dailymail.co.uk, ballada zawiera podobno takie wersy, jak "nie ma już czym oddychać" i "wszyscy byli dobrymi dziećmi, każde z nich", a także aluzje do ludzi uwięzionych w schronach podczas ataków Hamasu.

Utwór, który na Eurowizji ma zaśpiewać 20-letnia rosyjsko-izraelska piosenkarka, wspomina również o "kwiatach", o których mówi się, że są wojskowym kodem oznaczającym ofiary wojny w Izraelu.

Kontrowersyjna cenzura, o której donosi izraelski portal informacyjny Walla!, ruszyła po tym, jak utwór wzywający do zabicia brytyjskiej piosenkarki Dua Lipy i amerykańskiej modelki Belli Hadid znalazła się na szczycie izraelskich list przebojów. Gloryfikujący wojnę utwór rapowy został ostro skrytykowany za tekst, który głosi, że propalestyńscy celebryci zasługują na to, "co nadchodzi".

Izrael zaskoczony

Jako organizator wydarzenia apolitycznego, Eurowizja może zdyskwalifikować uczestników, którzy naruszyli surowe zasady bezstronności. Wszystkie zgłaszane utwory są sprawdzane przez EBU przed konkursem pod kątem zgodności z zasadami.

Jak donosi dailymail.co.uk, najwyżsi rangą izraelscy urzędnicy i osoby publiczne twierdzą jednak, że jakakolwiek próba ukarania ballady byłaby "skandaliczna".

"Izraelska ballada, którą wykona Eden Golan, to pieśń, która jest wzruszająca, która wyraża uczucia ludzi i kraju w tych dniach, a nie jest polityczna" - skarżył się w mediach społecznościowych izraelski minister kultury Miki Zohar.

"Na litość boską, zwycięski utwór Ukrainy (Kalush Orchestra – przyp. red.) w 2022 r. dotyczył obrony narodu ukraińskiego, więc w czym problem? To oczywiście inna zasada, bo to jest Izrael" – napisał w sieci izraelsko-brytyjski iluzjonista Uri Geller.

Rzecznik EBU poinformował, że EBU "analizuje teksty", dodając: "Wszyscy nadawcy mają czas do 11 marca, aby formalnie przesłać swoje zgłoszenia. Jeśli utwór zostanie uznany za niedopuszczalny, nadawcy mają możliwość przesłania nowego utworu lub nowego tekstu". Finał odbędzie się 11 maja.