Już niedługo kolejna edycja prestiżowego konkursu piękności Miss World, którego wielki finał zaplanowany został na 9 marca 2024 roku w Delhi. Udział w tym wydarzeniu weźmie piękna Polka Krystyna Sokołowska, która jest laureatką tytułu Miss Polonia 2022.

Krystyna Sokołowska do Indii wyrusza już 17 lutego 2024 roku. To właśnie tam odbędzie się specjalne zgrupowanie, gdzie wszystkie panie będą przygotowywać się do wielkiego finału.

Kim jest Krystyna Sokołowska, czyli polska reprezentantka w konkursie Miss World?

Krystyna Sokołowska urodziła się w 1997 roku. Dziewczyna pochodzi z Białegostoku. Jej mama była mistrzynią ZSRR w gimnastyce artystycznej w barwach Spartaka Moskwa. Z kolei ojciec modelki jest Polakiem pochodzącym z Białegostoku.

"Uprawiałam gimnastykę jeszcze w Rosji, gdzie się urodziłam. Tam mieszkałam, trenowałam i reprezentowałam barwy Spartaka. Potem zmieniłam stan cywilny. Mój mąż pochodził z Białegostoku i przywiózł mnie do Polski" - mówiła mama Sokołowskiej w rozmowie z dziennikarzami portalu bialystok.naszemiasto.pl.

Sokołowska brała udział w konkursie na Miss Podlasia 2017 roku, gdzie otrzymała wyróżnienie Miss Foto. Krystyna pierwszym większym sukcesem mogła pochwalić się w 2019 roku, kiedy znalazła się w pierwszej dziesiątce światowego finału konkursu Miss Earth 2019. W wieku 25 lat Sokołowska została wybrana Miss Polonia 2022.

Krystyna Sokołowska pracuje jako trenerka gimnastyki artystycznej oraz stretchingu. Prowadzi zajęcia dla dorosłych i dla dzieci. Krystyna studiuje także na dwóch kierunkach - AWF oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Dziewczyna biegle włada czterema językami obcymi oraz gra na fortepianie.

Krystyna Sokołowska - chłopak

W jednym z wywiadów z 2022 roku Sokołowska podkreślała, że jej marzeniem jest stworzenie szczęśliwego domu, w którym znalazłby się ukochany partner, dzieci, pies oraz kot.

"Mam chłopaka. Bardzo go kocham i moje serce jest zajęte. Był tu dzisiaj ze mną. Jeszcze się z nim nie przywitałam, także bardzo na to czekam" - mówiła w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl.

Krystyna Sokołowska zdradziła, dlaczego bierze udział w konkursach piękności?

Okazuje się, że Krystyna Sokołowska od zawsze interesowała się konkursami piękności. Modelka zdradziła, że sukces zawdzięcza sobie oraz determinacji.

"Sama tak do tego podeszłam, doszłam. Interesowałam się konkursami od dawna. Zdecydowałam, że w tym roku jest to mój czas, żeby właśnie wziąć udział w konkursie Miss Polonia" - mówiła Krystyna w rozmowie z dziennikarzami jastrzabpost.pl.