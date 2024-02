Magda Gessler jest znaną restauratorką. Prowadzi w TVN bardzo popularny program "Kuchenne rewolucje", w którym pomaga wychodzić na prostą właścicielom lokali gastronomicznych. Restauracje Magdy Gessler od lat kojarzone są z wysoką jakością i równie wysokimi cenami. Restauratorka wielokrotnie wypowiadała się na ten temat w mediach. Gessler twierdzi, że jeśli chce się ludzi karmić dobrze, to trzeba postawić na jakość dań. A to kosztuje.

Niedawno popularny bloger Książulo zamówił w restauracji Magdy Gessler gwiazdkowy catering. Zapłacił za niego blisko 3000 złotych. Były tam się m.in. sałatka jarzynowa, makowiec, żurek czy uszka. Skarżył się, że żurek za 75 złotych był kompletnie bez smaku.

Robert Makłowicz: to konsument decyduje

Na temat cen oferowanych przez Gessler wypowiedział się Robert Makłowicz. Znany krytyk kulinarny i autor wielu książek przyznał w rozmowie z Jastrząb Post, że zdarzało mu się bywać w restauracjach gwiazdy TVN.

– Zdarza mi się odwiedzać restaurację. W restauracji Magdy Gessler nie byłem bardzo dawno. Wiele lat. Niezwykle rzadko bywam w Warszawie – mówił.

Pytany o ceny w lokalach Magdy Gessler odparł: "Dobre produkty kosztują, to po pierwsze. Po drugie w internecie epatuje się różnymi rzeczami. Najłatwiej epatować cenami. Jeśli coś jest warte swoich pieniędzy, to dobrze. A jeśli coś nie jest warte, to konsument o tym decyduje".