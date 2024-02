Ilona Łepkowska to jedna z najbardziej znanych polskich scenarzystek i producentek filmowych. W rozmowie z Jastrzabpost.pl wypowiedziała się, co sądzi na temat startu Krzysztofa Stanowskiego w wyborach prezydenckich.

Krzysztof Stanowski chce kandydować na prezydenta. "Chcę z bliska obserwować ten cyrk"

Dziennikarz podczas rozmowy z Andrzejem Dudą zapowiedział, że chce wziąć udział w wyborach prezydenckich.

- Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej, niż startując w wyborach - powiedział.

- Chciałem doprecyzować: to, że chcę stratować w wyborach na prezydenta Polski, nie oznacza, że chcę być prezydentem Polski. Oznacza jedynie, że chcę startować i z bliska obserwować ten cyrk i wziąć udział w debatach- napisał na platformie X.

Ilona Łepkowska nie pała sympatią do Krzysztofa Stanowskiego?

Co na to Ilona Łepkowska?

- Niech bierze (udział w wyborach - przyp. red. Jastrząb Post). Mamy wolny kraj i każdy może kandydować na prezydenta, ale nie wróżę temu wielkiego sukcesu. To, że się ma popularność w kanale internetowym, to nie oznacza, że to się przekłada na szansę w wyborach prezydenckich - stwierdziła scenarzystka.

Okazuje się, że Łepkowska nie ogląda jego materiałów, bo jak skwitowała: "Nie lubi go".