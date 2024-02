"Rolnicy. Podlasie" to program, który pokochali widzowie telewizji Fokus TV. Opowiada o codziennym życiu rolników. Wśród wszystkich bohaterów wyróżnili się Andrzej i Gienek z Plutycz. Syn i ojciec tworzą fantastyczny, duet, który bawi odbiorców. Panowie stali się tak popularni, że założyli kanał na YouTube. Obecnie ich profil obserwuje ponad 110 tysięcy subskrybentów. Rolnicy relacjonują swoje życie. Ostatnio Andrzej zdecydował się na poważny krok. Skąd taka decyzja?

Metamorfoza Andrzeja z Plutycz

Andrzej z Plutycz postawił w życiu na zmiany. Mało kto spodziewał się, że rolnik zdecyduje się na metamorfozę. A jednak. 41-latek wybrał się do salonu fryzjerskiego w Białymstoku. Postanowił wyjść całkowicie odmieniony. Tak też się stało - fryzjerka kompletnie zmieniła jego wizerunek. To jednak nie wszystko. Cała przemiana miała swój cel.

Już wkrótce Andrzej wybiera się w podróż. Na trzy tygodnie jedzie do Szklarskiej Poręby. Tak długi czas spędzi poza swoim ukochanym gospodarstwem. Fani są przekonani, że rolnik w końcu znalazł partnerkę i jedzie ją odwiedzić. 41-latek zdradził kilka szczegółów w programie, jednak nie mówił nic konkretnego. Póki co wiadomo, że jest w pewnej relacji na odległość. Myślicie, że zmienia swój wygląd specjalnie dla tajemniczej kobiety?

Andrzej z Plutycz o drugiej połówce

Andrzej z Plutycz w ostatnim czasie zmierzył się z naprawą ściany w oborze. Okazało się, że byk chciał przedostać się do krowy, która była po drugiej stronie. Ta sytuacja zmusiła 41-latka do odbycia pewnych refleksji. Andrzej porównał ludzi do zwierząt. Przy okazji wyznał, że u jego boku mogła pojawić się partnerka. - U ludzi jest podobnie tak, jak u zwierząt. Jak chce się kogoś poznać, to mężczyzna potrafi tysiące kilometrów przejechać za tą drugą połówką. Bo ja coś o tym wiem, u mnie też taka sytuacja jest. Tak samo byk. Poczuł, że coś mu może wyjść z tego i wyłamał ścianę - powiedział rolnik.