Związek Katarzyny Niezgody i Tomasza Kammela trwał 10 lat. Po rozstaniu w 2015 r. związała się z aktorem i muzykiem disco polo Pawłem Markiewiczem, który został jej drugim mężem. 15 czerwca ub.r. para wzięła ślub w ogrodzie jednej z podwarszawskich restauracji. W niedawnym wywiadzie dla "Dzień dobry TVN", Katarzyna Niezgoda i jej mąż otwarcie rozmawiali o swoim związku. W trakcie wywiadu padło również nazwisko Tomasza Kammela.

Reklama

Miłość od pierwszego wejrzenia

Para Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda była niezwykle popularna. Poznali się w 2004 roku, na konferencji w Warszawie. "W Ojcu Chrzestnym jest taka scena, gdy Michael Corleone staje jak wryty, bo widzi kobietę, w której się zakochuje. Ochroniarz tłumaczy mu, że na Sycylii to się nazywa trafienie pioruna. Mnie ten sycylijski piorun trafił w samym środku Warszawy, w jednym z biurowców, gdzie spotkaliśmy się przed konferencją, w której oboje braliśmy udział" - powiedział Tomasz Kammel w wywiadzie dla "Pani".

Reklama

10 lat związku Tomasza Kammela i Katarzyny Niezgody

Ich związek od samego początku wzbudzał sporo emocji. Widywani byli na bankietach i koncertach. Oboje byli zapracowani, zdarzało się, że nie mieli czasu dla siebie. W 2007 r., jak podawał "Puls Biznesu", Katarzyna Niezgoda została zwolniona z funkcji wiceprezesa banku za to, że miała prowadzić służbowe interesy ze swoim partnerem. Pokonali kryzys, ale nie na długo. W 2015 roku, po dziesięciu latach związku, rozstali się. Nigdy nie komentowali tego, co się stało.

Katarzyna Niezgoda o związku z Tomaszem Kammelem

Teraz Katarzyna Niezgoda z mężem, Pawłem Markiewiczem odwiedziła studio "Dzień dobry TVN". Mateusz Hładki, prowadzący wywiad, zauważył, że mimo iż Katarzyna Niezgoda nie zabiega o uwagę tabloidów, media wciąż śledzą jej życie prywatne. Ona sama przyznała, że sama nie do końca rozumie to zainteresowanie, ale zaakceptowała je i jest za nie wdzięczna.

To jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Kiedyś się na to mocno denerwowałam, bo wkurzały mnie ciągłe publikacje, zdjęcia paparazzi. Ale teraz po latach zmieniłam zdanie i doceniłam to, jestem za to wdzięczna - powiedziała.

Paweł Markiewicz opowiedział, jak to się stało, że zwrócił uwagę na Katarzynę Niezgodę. — Ja ją dziesięć lat temu zobaczyłem na okładce tak przytuloną do Tomka Kammela i sobie wtedy pomyślałem: "Jaka to jest wrażliwa dziewczyna...". Potem się spotkaliśmy po latach i zaiskrzyło — opowiadał.