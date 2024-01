Postępują zmiany w mediach publicznych. Jedni odchodzą, inni przychodzą. Widzowie "Pytania na śniadanie" zauważyli, że w programie pojawiają się nowe, niespotykane tam dawno tematy. Co z prowadzącymi, nie wiadomo. Np. Tomasz Wolny pojechał z rodziną w podróż dookoła świata.

Tomasz Kammel w 1997 roku zaczął współpracę z TVP. Przez te wszystkie lata widzowie mogli go oglądać w różnych programach i formatach. Oprócz wspomnianego "Pytania na śniadanie", Kammel prowadził również "Kawę czy herbatę", "Randkę w ciemno", "Teleexpress", "The Voice of Poland" czy transmisje na żywo, jak koncerty sylwestrowe.

Tomasz Kammel (52 l.) po „Sylwestrze z Dwójką” zniknął z TVP. Przestał pojawiać się w „Pytaniu na śniadanie”, a plotki o jego rzekomym zwolnieniu z mediów publicznych przybierały na sile. W końcu głos w tej sprawie postanowiła zabrać współprowadząca i przyjaciółka Kammela, Izabella Krzan. Okazało się, że dziennikarz pojechał na dłuższy urlop.

Na swoim instagramowym profilu Tomasz Kammel przedstawia się jako "ekspert komunikacji międzyludzkiej". Udostępnia zarówno materiały lifestylowe, jak i nagrania zza kulis "Pytania na śniadanie". Dzięki temu można podejrzeć, jak mieszka prezenter.

Wystrój jego apartamentu jest bardzo nowoczesny. Ma kuchnię połączoną z salonem. Kolory są stonowane, to ciemne brązy, czernie i szarości. Jest też stół z marmurowym blatem.

Kammel dba również o swoją formę fizyczną. 52-latek urządził sobie domową siłownię. Po ciężkim treningu gwiazdor TVP odpoczywa np. w sypialni, opierając się o miękki,tapicerowany zagłówek modułowy w szarym kolorze.