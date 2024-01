Nie milknie burza wokół dramy z udziałem Janusza Palikota i Magdy Gessler. Były polityk i przedsiębiorca opublikował niedawno w sieci skandaliczny filmik z udziałem gwiazdy "Kuchennych rewolucji". Gessler wydała oświadczenie, w którym piętnuje Palikota. Ten z kolei znów ją zaczepia.

Afera z Januszem Palikotem i Magdą Gessler

Wszystko zaczęło się od prywatnego nagrania ze wspólnej z Magdą Gessler kolacji, które Janusz Palikot opublikował w sieci. Na filmiku słuchać wulgaryzmy i przekleństwa, padają też jednoznacznie seksualne aluzje. W opisie do nagrania biznesmen zachęcił do zamawiania swojej nowej książki, w której miał rzekomo opisać więcej pikantnych szczegółów. Filmik zniknął już z sieci, Palikot twierdził, że usunął go "na prośbę Magdy".

Wkrótce po tym Magda Gessler wydała ostre oświadczenie.

"Od pewnego czasu są Państwo bombardowani dziwnymi informacjami na mój temat. Jest to okrutna, szargająca moje dobre imię, kampania promująca najnowszą »książkę« Pana Janusza Palikota, w której — bez mojej wiedzy i zgody — obsadził mnie w jednej z ról. […] Bezprecedensowy atak na mnie ma na celu wyłącznie »nakręcenie« sprzedaży »książki« Pana Palikota, który — co nie jest tajemnicą — ma bardzo duże problemy finansowe" —napisała restauratorka.

Palikot do Gessler: Z celebrytki zamieniasz się w herosa

W środę 31 stycznia Janusz Palikot znów zabrał głos. Ponownie wziął na tapetę wizerunek gwiazdy "Kuchennych rewolucji".

"Magda, jesteś za*****ta! Napisałem najlepszy tekst na Twój temat, jaki powstał do tej pory. Żywy, prawdziwy. Ludzie Cię po nim jeszcze bardziej pokochają. Nie laurkę. Z celebrytki zamieniasz się w żywego herosa" – napisał na platformie X (dawniej Twitter) Palikot, by na koniec zaprosić na kolejne spotkanie.

"Jak tylko przeczytasz rozdział o sobie, zapraszam Cię na kieliszek szampana!" — napisał wprost.

Jak wynika zarówno z niewielkiej ilości komentarzy, jak i tonu wypowiedzi, internauci najwyraźniej są już lekko znudzeni całą aferą.

"A pieniądze Pan jej oddał? Bo Magda Gessler wspominała coś, że pożyczyłaPanu i nie może się doprosić zwrotu; Wydaje mi się, że wyświadczył Pan Pani Magdzie tzw. niedźwiedzią przysługę; Ja prdlę,ale patologii; Sami się wzajemnie zaoracie; To jeszcze ma Pan kasę na szampana?; Jesteście oboje siebie warci i tyle w temacie" – komentowali pod wpisem Palikota.