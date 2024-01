"To jest film bardzo dobry. Łączy w sobie wiele gatunków, co czyni go jeszcze bardziej interesującym. Jest śmieszny, poważny, brutalny i opowiadany ze swadą. Momentami jest czystą rozrywką, a czasami jest bardzo na serio. To jest bardzo ciekawe zestawienie i wydaje mi się, że bardzo rzadkie. Tak że zachęcam do pójścia do kin" - powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl Agnieszka Grochowska.