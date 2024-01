W "Pytaniu na śniadanie" po zmianie władzy w TVP doszło do prawdziwej rewolucji. Nowa szefowa formatu zwolniła wszystkich dotychczasowych prowadzących. Programu nie prowadzą już m.in. Anna Popek, Małgorzata Opczowska, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski a także Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.

Reklama

W "Pytaniu na śniadanie" nie ostał się nawet Tomasz Kammel, który przez lata był gwiazdą tego programu i samej TVP.

Tomasz Kammel pożegnał się z "Pytaniem na śniadanie"

"Jestem szczęściarzem, że mogłem być częścią takiego przedsięwzięcia. Dziękuję wam wszystkim za fajne i magiczne 15 lat" - pisał w pożegnalnym poście zamieszczonym na Instagramie.

Reklama

Z Tomaszem Kammelem w jego wpisie pożegnał się jeden z nowych prowadzących, czyli Tomasz Tylicki.

"Panie redaktorze, Tomku, i trochę telewizyjny bracie (to samo imię, nawet jakieś podobieństwo jest). Dziękuję za każdą wskazówkę ("uśmiechaj się - one to lubią!"), dobre życzenie, motywację ("wykorzystaj to!") i... modowe rady (już to, że zaoferowałeś mi swoje spodnie było dla mnie nobilitacją). Każdy taki gest był miły, zaskakujący i ważny - w tej branży także rzadki. Cytując klasyka, szacuneczek manualny" - czytamy.

Ile miesięcznie w TVP zarabiał Tomasz Kammel?

Jak donosi "Super Express" Tomasz Kammel mógł w śniadaniówce TVP liczyć na zarobki w wysokości od 1500 do 2000 złotych za prowadzenie jednego wydania. Poza tym miał mieć z TVP podpisany kontrakt opiewający na sumę ok. 37 tys. złotych brutto. To jednak nie wszystkie zawodowe wyzwania prezentera.

Kammel bywa konferansjerem na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych a także prowadzi szkolenia. "Super Express" wyliczył, że za jedno Kammel może zgarnąć aż 30 tysięcy złotych. Na brak pracy i pieniędzy nie będzie, więc narzekał.