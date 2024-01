Robert El Gendy po kilku latach nieobecności wrócił do "Pytania na śniadanie". Wcześniej można go było oglądać jako prezentera "Panoramy" oraz w serialu "Na sygnale".

Prywatnie El Gendy jest ojcem trzech synów: Maćka, Kuby i Oliwiera. To owoce związku z Agatą. Okazuje się, że ich związek, choć wydawał się być idealny, nie przetrwał próby czasu.

Robert El Gendy o rozpadzie swojego związku: To wciąż bolesne

Robert wyznał, że to, co się stało w jego życiu uczuciowym zaskoczyło go i "przewróciło się do góry nogami w ostatnich dwóch latach". -Jest to wciąż bolesne i chciałbym też uszanować z uwagi na dzieci i życie prywatne Agaty, która jest dla mnie ważną osobą, mamy dobry kontakt, którego nie chciałbym nigdy stracić - powiedział.

Dodał, że to było dla niego bolesne doświadczenie. Postanowił nie mówić na ten temat zbyt wiele.

Nie życzę nikomu, żeby przeżywał coś takiego. To są takie kwestie, po których człowiek czasem może się nie podnieść, dlatego biorąc pod uwagę, że w grę wchodzą dzieci i druga strona, zamknijmy ten temat raz na zawsze - stwierdził.

Czy prowadzący "Pytanie na śniadanie" zamierza z kimś się związać? - Moje serce zostawię sobie. Człowiek, który ma jakieś doświadczenia, powinien wiedzieć, że powinno się chronić swoje emocje, które są czasem zaskakujące - powiedział.