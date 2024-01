Ralph Kaminski ma na koncie cztery albumy. Wszystkie przebojowe, wszystkie spotkały się z uznaniem zarówno wśród fanów, jak i krytyków. Artysta zdecydował się pożegnać z wyjątkowo przebojowym "Balem u Rafała".

Koniec "Balu u Rafała". Ralph Kaminski: Zamykamy wszystko w lutym

Ralph Kaminski zagra jeszcze pięć specjalnych pożegnalnych koncertów, które odbędą się w lutym. Taka decyzja może być zaskakująca dla fanów piosenkarza, gdyż "Bal u Rafała" nieodmiennie cieszy się ogromnym powodzeniem.

"Zamykamy wszystko w lutym. Nigdy już tego projektu nie będzie można usłyszeć na żywo. Zmienia się zespół, zmieniam się ja. Mam taką zasadę, że nie gram już albumu, może zagram jedną, dwie piosenki w przyszłości. Musicie przyjść na ostatnie koncerty i finałową trasę. Każdy projekt odcinam grubą krechą. Trzeba iść dalej, trzeba pokazywać nowe" — wyznał muzyk w rozmowie z Plejadą.

Dodatkową atrakcją ostatnich koncertów w lutym będzie udział tancerzy, którzy wystąpili w teledysku do "Balu u Rafała".

Ralph Kaminski podkreśla też w rozmowie z Plejadą, że sukces "Balu u Rafała" nie uderzył mu do głowy.

"Muszę przyznać, że mój projekt, który jest dość bezkompromisowy, cały czas gdzieś w moim świecie, ale jest koncept-projektem, osiągnął duży sukces komercyjny, bardzo szeroka publiczność mnie poznała, ale pomimo tego sukcesu, pomimo tych sold outów, nagród, wszystkiego, to wcale nie jestem pewien, czy jestem taki super" – wyznał skromnie w wywiadzie.

"Pamiętam, że jak zaczynałem, poszedłem do Akademii Muzycznej, to mi się wydawało, że jestem najlepszą osobą na świecie. Im dłużej pracuję, tym więcej znam swoich wad, wiem, czego nie umiem, nie jestem taki pewny i aż tak cudowny nie jestem. To, co muszę pamiętać, to, żeby robić wszystko jak najbardziej szczerze emocjonalnie. Niezależnie od tego, czy to będzie heavy metal, czy to będzie pop, czy smutne piosenki, to musi być autentyczne ze mną. Może publiczność będzie wolała, żebym robił "Bal u Rafała" do końca mojej kariery. No niestety nie" — dodał Ralph Kaminski.