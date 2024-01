Dawid Podsiadło ma już na swoim koncie niejedną oryginalną aukcję na rzecz WOŚP. Piosenkarz zrobił już sernik, który dostarczył zwycięzcy do domu, składał życzenia na jednym z koncertów stadionowych oraz wcielił się w rolę kelnera na wystawnej kolacji, podanej na wylicytowanej zastawie. W tym roku rzucił licytującym wyzwanie sportowe.

Dawid Podsiadło zagra dla WOŚP… na korcie

Zwycięzca licytacji piosenkarze w aukcji na rzecz WOŚP będzie miał tym razem wyjątkową okazję stanąć oko w oko z Dawidem w zaciętym pojedynku na korcie. Zapewne nie wszyscy o tym wiedzą, ale życiową pasją Dawida jest Badminton. Dlatego też rzucił na szalę wspólną grę lub indywidualny trening.

"Są takie momenty, na które czekasz całe życie. Miliony godzin na treningach, tryliardy kilometrów, oceany potu i łez. Znacie mnie i wiecie, że moje życie to sport. Zawsze ekstremalny. Pora w końcu odsłonić karty — jestem gotowy rzucić wyzwanie światu. One man, one decision. Myślisz, że dasz radę?" – pisze Dawid Podsiadło w opisie aukcji.

Licytowany trening odbędzie się w uzgodnionym terminie w 2024 roku w klubie Kahuna w Warszawie i niech nikt nie myśli, że może liczyć na taryfę ulgową. Przekonajcie się, jak poważnie Dawid traktuje ten sport, oglądając poniższy filmik.

Jest też dodatkowa gratka. Na aukcje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Dawid Podsiadło wystawił także 100 limitowanych zestawów Scrabble Dawid Podsiadło Edition. Można je zdobyć tylko na tej aukcji, bo taki zestaw nigdy więcej nie zostanie wyprodukowany.