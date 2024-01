Księżna Kate przeszła operację jamy brzusznej, a król Karol III ma się poddać operacji prostaty. Wiadomo też, że następca tronu książę William ograniczy swój udział w oficjalnych obowiązkach, by być przy przechodzącej rekonwalescencję żonie. Brytyjskie media prześcigają się w spekulacjach, na co chora jest księżna i kto ją zastąpi podczas ważnych spotkań. Jeśli im wierzyć, to będzie to córka księcia Andrzeja, czyli brata króla Karola III.