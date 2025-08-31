Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska są razem od blisko trzech lat. Pod koniec 2024 roku, dokładnie w sylwestra, zakochani ogłosili, że są zaręczeni. Związek dziennikarskiej pary budzi wiele emocji, głównie z powodu dzielącej ich różnicy wieku, która wynosi 22 lata.

Spekulacje fanów

Ostatnio Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś podsycili spekulacje o swoim ślubie. Pojechali na wakacje na Mauritius. Ich relacje z podróży, publikowane w mediach społecznościowych, przyciągnęły uwagę fanów. Zauważyli, że Orłoś i Koziejowska mają noszą ślubne obrączki. Natychmiast posypały się pytania i komentarze, oni jednak milczeli. Teraz jednak już wszystko wiadomo.

Reklama

Paulina Koziejowska potwierdza

w niedzielny poranek, w rozmowie z Pudelkiem, Paulina Koziejowska potwierdziła, że jest żoną Macieja Orłosia. Ceremonia zaślubin faktycznie miała miejsce kilka dni temu na Mauritusie. "Powiedzieliśmy sobie »tak«. Szczegóły tego dnia chcemy zostawić na razie dla siebie. Pozdrawiamy z magicznego Mauritiusa" - poinformowała redakcję Pudelka Koziejowska.