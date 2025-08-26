W kwietniu 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Januszowi Palikotowi, Jakubowi Wojewódzkiemu oraz Tomaszowi Czechowskiemu. Zarzucono im nielegalną reklamę alkoholu w mediach społecznościowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku, umyślne reklamowanie napojów alkoholowych innych niż piwo stanowi przestępstwo zagrożone grzywną od 10 tys. do nawet 500 tys. zł. Zawiadomienie w sprawie złożył działacz społeczny Jan Śpiewak.

Materiał dowodowy

Zabezpieczony materiał dowodowy wskazuje, że od 2 października 2020 roku do 7 stycznia 2023 roku Janusz Palikot opublikował na swoim profilu aż 264 materiały promujące alkohol - 181 nagrań wideo i 83 zdjęcia. Na profilu Jakuba Wojewódzkiego w okresie od kwietnia 2021 do stycznia 2023 pojawiło się 12 takich treści, natomiast na koncie Tomasza Czechowskiego od listopada 2020 do stycznia 2023 - 68 materiałów.

Reklama

Reklama

Wyroki się uprawomocniły - wysokie grzywny

Rozprawa odbyła się 18 listopada 2024 roku. Oskarżeni nie przyznali się do winy, a ich obrońcy domagali się uniewinnienia, wskazując, że przepisy sprzed ponad 40 lat nie odnoszą się wprost do reklam w mediach społecznościowych, a prawo powinno być jasne, precyzyjne i nie działać wstecz. Janusz Palikot otrzymał karę 450 tys. zł grzywny, Jakub Wojewódzki 400 tys. zł, a Tomasz Czechowski 350 tys. zł. Sędzia zaznaczył, że Jakub Wojewódzki odmówił ujawnienia prokuraturze swoich dochodów i stanu majątku, jednak sąd dysponuje jego deklaracjami podatkowymi i uznał je za wystarczające do uiszczenia kary. Wyroki są już prawomocne. "To ważny sygnał dla wszystkich, którzy łamią prawo i promują alkohol w przestrzeni publicznej, w tym w social mediach. Pokazuje, że stanowczość i konsekwencja przynoszą efekty, a my od początku mieliśmy rację co do nielegalności reklam alkoholu" - wskazał Śpiewak.

W Polsce nie wolno reklamować alkoholu

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w Polsce nie można reklamować większości napojów alkoholowych. Restrykcje omijają jedynie piwo, jednak nawet w kwestii materiałów promocyjnych tego trunku pojawiają się ograniczenia. Jan Śpiewak wskazywał, że Palikot i Wojewódzki wykorzystywali swoje media społecznościowe do promocji zarówno wódki jak i piwa pochodzących z należącej do nich wytwórni.