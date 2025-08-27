Wyroki za nielegalne reklamy alkoholu wobec Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota, a także Tomasza Czechowskiego się uprawomocniły - poinformował w mediach społecznościowych aktywista Jan Śpiewak. Sąd zadecydował o nałożeniu na nich grzywien o wysokości kilkuset tysięcy złotych. Śpiewak trzy lata temu złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodziło o promowanie produktów alkoholowych w internecie.

Magdalena C. i Bogusław L. mogą mieć kłopoty

Prokuratura 8 sierpnia 2025 roku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktorki Magdaleny C. i aktora Bogusława L. za nielegalną reklamę alkoholu - przekazał z kolei portal Polityka. Według ustaleń Polityki aktem oskarżenia w związku z tym objęci zostali również przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta, co jest prawdziwym przełomem, gdyż w Polsce podobne procedery dotychczas były uprawiane bezkarnie. Zawiadomienie w ich sprawie złożył także Jan Śpiewak.

Reklama alkoholu z udziałem Bogusława L. pojawiła się na początku czerwca 2025 roku i wywołała wówczas spore kontrowersje nie tylko ze względu na to, że aktor zachęcał w niej do spożywania popularnej marki piwa. O sprawie Magdaleny C. zrobiło się z kolei głośno już we wrześniu 2023 roku. Prokuratura przekazała wtedy, że aktorce został przedstawiony zarzut dotyczący okresu od czerwca do sierpnia 2023.

Co mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości?

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabronione jest reklamowanie alkoholu w Polsce. Mówi o tym artykuł 13. tej ustawy. Możliwa jest tylko reklama piwa, ale jest to obwarowane licznymi ograniczeniami.