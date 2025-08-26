Wiosną br. media obiegła wiadomość, że Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz postanowili zakończyć swoje małżeństwo. Para pobrała się w 2013 r. Mają dwóch synów - Ignacego i Kacpra. Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz zaczęli spotykać się w 2008 roku, a pobrali się pięć lat później (2013 rok) w Tarczynie.

Kim jest Marlena Muranowicz?

Marlena Muranowicz ukończyła europeistykę i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach zajęła się modelingiem i promocją. Stworzyła własną agencję modelek i hostess "Murano". W przeszłości występowała w teledyskach - między innymi w klipie "Otwórz serce twe" zespołu Fanatic, znanego z przebojów disco polo. Zagrała też niewielką rolę w serialu "Szpilki na Giewoncie".

Reklama

Spotkanie w sądzie

We wtorek 26 sierpnia Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz stawili się w sądzie punktualnie o 11.45. Według relacji dziennikarki "Faktu" byli partnerzy przywitali się, ale usiedli po dwóch stronach korytarza. Nie rozmawiali ze sobą. Gwiazdor "M jak miłość" przybył w ciemnych okularach przeciwsłonecznych. Świadkiem w sprawie została Iwona Muranowicz, matka Marleny.