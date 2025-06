7 czerwca w Łazienkach Królewskich odbył się bal TOP Charity Auction Omeny Mensah, podczas którego odbywają się aukcje m.in. dzieł sztuki. Prestiżowe wydarzenie swą obecnością uświetniły polskie gwiazdy, w tym Anja Rubik, czy Małgorzata Rozenek-Majdan. Zaśpiewał niespodziewany gość, czyli Will Smith.

To już kolejna TOP CHARITY Auction. Jak wyjaśniają organizatorzy, to "wyjątkowe spotkanie ludzi o wielkich sercach". Fundusze uzyskane z aukcji przeznaczane są na działania charytatywne w Polsce i na świecie. W ub.r. podczas aukcji udało się zebrać 48 mln.

Śpiewał Will Smith

Podczas tegorocznego balu nie zabrakło gwiazd znanych ze swojej działalności charytatywnej, w tym Anji Rubik, Ewy Chodakowskiej czy Agnieszki Woźniak-Starak. Niespodziewanym gościem był Will Smith, który wykonał jedną ze swoich piosenek.

Oryginalne kreacja Małgorzaty Rozenek - pokazała 3 twarze

Małgorzata Rozenek poważnie potraktowała motyw przewodni imprezy, którym była w tym roku astrologia. Jej kreacja była misterną, prześwitującą w wielu miejscach rzeźbę. Co więcej, z jej dekoltu unosiły się usztywnione tiulowe konstrukcje - dodatkowe dwie twarze Małgorzaty Rozenek.

"Można było inspirować się planetami, gwiazdozbiorami, żywiołami. Ja wybrałam swój własny znak - Bliźnięta. Bo w astrologii nie chodzi tylko o układ ciał niebieskich, ale o język, którym opowiadamy, kim jesteśmy" - napisała w publikacji na Instagramie. Celebrytka znowu zaskoczyła niezwykłą kreacją nawiązującą do tematu przewodniego balu. Wybrała sukienkę projektu Katarzyny Konieczki. Celebrytka wyjaśniła, jaki zamysł stał za tym projektem i podkreśliła, co w całym wydarzeniu jest priorytetem.

Astrologiczna inspiracja

"To forma, która mówi więcej niż słowa. Zainspirowana znakiem Bliźniąt i malarstwem Alfonsa Muchy - rzeźbiarska, symboliczna, złożona. Jak kobieta, która nie mieści się w jednej definicji. A wszystko to w wieczór, w którym liczy się nie tylko to, jak wyglądasz – ale ile dobra możesz zanieść dalej" - napisała Małgorzata Rozenek.