Serial "Rodzinka.pl" to jedna z najpopularniejszych polskich komedii rodzinnych, emitowana na antenie TVP2. Powstała na podstawie kanadyjskiego formatu "Les Parent". Nadawany był od 2 marca 2011 r. do 3 maja 2020 r. Nowe odcinki "rodzinki.pl" mają się pojawić w jesiennej ramówce TVP. "rodzinka.pl" to opowieść o życiu rodziny Boskich - Natalii (Małgorzata Kożuchowska) i jej męża Ludwika (Tomasz Karolak) oraz trójki ich synów. Ta zabawna, lekka komedia, zyskała sobie wielkie rzesze fanów. Młodzi aktorzy, którzy w niej grali, zdobyli wielką popularność, to m.in. Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski.

Rolę Natalii Boskiej najpierw zaproponowano innej gwieździe

Jak się okazuje, Małgorzata Kożuchowska nie była pierwszą kandydatką producentów do roli Natalii Boskiej. W programie "Romanowski Live" ujawniono, że pierwotnie scenarzyści widzieli w tej roli Agnieszkę Dygant, która zdobyła ogromną popularność dzięki serialowi "Niania". Jednak aktorka odrzuciła tę propozycję, wybierając rolę w serialu "Prawo Agaty" stacji TVN.

Małgorzata Kożuchowska wahała się przed powrotem do "rodzinki.pl"

Choć fani serialu z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, Małgorzata Kożuchowska początkowo nie planowała powrotu do roli Natalii Boskiej. Aktorka przyznała, że do zmiany decyzji przekonał ją... jej syn. To właśnie on, razem z licznymi apelami fanów, namówił aktorkę, by ponownie wcieliła się w postać matki trójki synów.

Zamiana miejsc

"To było zabawne, bo jak przeczytałam scenariusz do "Prawa Agaty", to zobaczyłam, że na końcu jest napisane, że [scenarzysta - przyp. red.] widzi tu Małgosię Kożuchowską. Czyli wskazana była Małgosia do "Prawa Agaty". A ja rozmawiałam na temat udziału w 'Rodzince.pl' z Dorotą Kośmicką" - zdradziła Agnieszka Dygant w rozmowie z Żurnalistą.