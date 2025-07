Program "Wstajemy!" nadawany jest rano w TV Republika. Poranki w TV Republika prowadzą Anna Popek i Mateusz Nowak. Do studia w czwartek zaproszono m.in. gwiazdora disco polo, czyli Sebastiana Zysa, znanego jako Mr Sebii.

Niedany występ

Mr Sebii, znany m.in. z hitu "Niezłe ziółko", miał zaprezentować na żywo swój nowy singiel. Niestety, coś źle zaplanowano i wokalista udawał, że śpiewa. W tle leciała piosenka. Widzowie wyraźnie widzieli, że coś jest nie tak. Anna Popek i Mateusz Nowak próbowali ratować sytuację, poruszając się w rytm muzyki - udawali, że się świetnie bawią.

Krytyka w "Must Be the Music"

Sebastian Zys zyskał szerszą rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Must Be The Music". Jurorzy, w tym Sebastian Karpiel-Bułecka, nie szczędzili mu krytyki. Nie idźcie tą drogą. Błagam, błagam! Piosenki disco polo potrafią czasem ciekawie opowiadać o miłości. To, co wy śpiewacie, to jest taka kaszana... Masakra - powiedział wtedy lider Zakopower.