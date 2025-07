Anna Powierza prawie od dziecka obecna jest w świecie show-biznesu. Aktorka od lat gra w serialu "Klan", w którym wciela się w postać Czesi. Występowała również w takich produkcjach jak "Panna z mokrą głową" oraz "Dzień Świra".

Anna Powierza jest mamą. Jej związek z ojcem córki nie przetrwał próby czasu

Prywatnie Anna Powierza jest mamą. W 2014 roku na świat przyszła jej córka Helena. Aktorka mało mówi o dziewczynce. Niechętne też dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach. Teraz jednak zrobiła wyjątek. Wiadomo, że jej związek z ojcem Heleny nie przetrwał próby czasu.

Reklama

W najnowszym wywiadzie aktorka uchyliła rąbka tajemnicy. Wyznała, że jej relacja z Łukaszem, bo tak ma na imię jej były partner i ojciec córki, jest skomplikowana. Przyznała, że nie wierzy, by kiedykolwiek się poprawiła. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w podcaście portalu "Świat Gwiazd" wyznała, że nie ma z nim dobrego kontaktu.

Anna Powierza o relacji z byłym partnerem. "Ciężko jest współpracować"

My nie żyjemy ze sobą dobrze i nigdy nie będziemy ze sobą żyć dobrze. Jesteśmy tak kompletnie różni, że jesteśmy w stanie wygenerować awanturę z bardzo małych drobiazgów. Ciężko jest współpracować, jeżeli my mamy inne postrzeganie wszechświata. Bardzo się staramy. (…) I widzę po nim, że on też zagryza zęby i staramy się w miarę normalnie komunikować, ale jesteśmy tak kompletnie różni, że to nigdy nie wyjdzie - przyznała.

Anna Powierza powiedziała, że w tej relacji nie umiała stawiać granic i bardzo dużo rzeczy odpuszczała. Jak jesteś z kimś to na bieżąco, to idziesz na kompromisy i póki jesteś z kimś, a ja nie umiałam stawiać granic, bardzo wiele rzeczy odpuszczałam. (...) I potem rozstałam się i odkryłam, że w tym wszystkim pogubiłam siebie i od kiedy ja zapragnęłam znaleźć siebie (…) to się zaczął problem - powiedziała aktorka.