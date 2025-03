Agata Kulesza to aktorka, którą widzowie pokochali m.in. za główną rolę w serialu "Skazana". Ma na swoim koncie także film, który otrzymał Oscara, czyli Idę. Od kilku tygodni widzowie TVP mogą oglądać trzeci sezon serialu "Krew z krwi", w którym Agata Kulesza wciela się w postać Carmen Rota-Majewskiej.

Agata Kulesza rozwiodła się z mężem

Ostatnich kilka lat w prywatnym życiu aktorki było pełne zawirowań. Agata Kulesza i jej mąż operator Marcin Figurski zdecydowali się na rozwód. Małżeństwem byli przez 14 lat a parą przez ponad 24. To była długa sądowa batalia, która rozpoczęła się w 2020 roku. Głównym przedmiotem sporu był podział majątku.

Agata Kulesza niewiele mówiła na ten temat. W wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" przyznała, że podczas rozwodu "nauczyła się konsekwencji, wielkiej cierpliwości i zrozumienia, że na niektóre rzeczy nie mam wpływu".

Agata Kulesza zdecydowała się na terapię

Ale też niereagowania spontanicznie w złości. Wybrałam drogę sądową, bo uważam, że pewne rzeczy należy załatwiać tam, gdzie działa prawo i jestem z tego bardzo zadowolona - mówiła aktorka.

W najnowszej rozmowie w podkaście "Wojewódzki&Kędzierski" opowiedziała, jak obecnie wygląda jej życie. Agata Kulesza nie ukrywała, że po rozstaniu z mężem poszła na terapię, by przepracować to, co się stało.

Nie chcę się w to zagłębiać, bo dziś jestem w innym miejscu, ale wtedy musiałam skorzystać z fachowej pomocy. Zgłosiłam się na terapię. Moja była dosyć krótka i to nie ja zadecydowałam o końcu, tylko terapeutka - mówiła w rozmowie z "Twoim Style".

Agata Kulesza o życiu po rozwodzie

W podkaście "Wojewódzki&Kędzierski" z kolei przyznała, że dziś jest w bardzo dobrej formie. Przyznała jednak, że droga do tego była bardzo długa. Jestem totalnie poturbowana - tylko jakie są następstwa poturbowania? Poturbowanie się kończy, a jak to przeżyjesz... Człowieku, to się rodzisz na nowo. Nie pamiętam, kiedy byłam w takiej dobrej formie - wyznała Agata Kulesza.

Dodała, że dziś jest bardzo zajęta a wokół niej jest dużo ludzi. Nie ukrywa też, że to, co przeszła było trudne, ale mocno ją ukształtowało. Zdziwiłbyś się, jakbyś na przykład teraz starał się mnie wyprowadzić z równowagi, jaką ja mam długą cięciwę. Jakie to jest trudne, ale to efekt pracy - wyznała Kulesza.