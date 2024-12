Maciej Zakościelny nie jest wylewny, jeśli chodzi o jego życie osobiste. Woli przyciągać uwagę poprzez swoją pracę. W ostatnich tygodniach zachwycił publiczność "Tańca z gwiazdami".

Koniec 10-letniego związku

Teraz w podkaście "WojewódzkiKędzierski" 44-letni aktor zdecydował się opowiedzieć trochę o kwestiach prywatnych. Jak przyznał, robi to rzadko, ale czasem trzeba. Maciej Zakościelny był przez 10 lat w związku z modelką, Pauliną Wyką. Mają dwoje dzieci. Jak tłumaczy rozstali się, bo wyczerpała się formuła ich związku.

Uważam, że takie sytuacje powinny zostać przetrawione w samotności, w ukryciu, gdzieś w swoim domu, bo to jest sytuacja między nami, a nie między nami i milionami ludzi - powiedział w trakcie wywiadu.

Wychowanie dzieci na dwa domy

Maciej Zakościelny jest tatą dwóch synów: 8-letniego Borysa i 6-letniego Alexa. Moje zdanie jest takie, że odpowiedzią jest miłość. Jak dużo dajesz tej miłości i szanujesz w ich oczach mamę czy mama tatę, to oni mają poczucie, że może nie jest to takie złe. Spotykam się z tym, że strasznie dużo rodziców kolegów moich synów jest rozwiedzionych. To jest w ogóle jakaś plaga. W klasach to jest 70 proc., więc oni moim zdaniem przyjmują to jako coś normalnego już teraz - wyjaśnił aktor.

Dzieci w rozbitej rodzinie

To bardzo boli. Ale nie było wyjścia. (...) Myślę, że przy kolejnym etapie rozwojowym dzieci, kolejnych problemach zawsze będzie się to odbijało. Ta decyzja będzie się odbijała na ich zachowaniu i zawsze będę do tego wracał. Ale nie było wyjścia, naprawdę - stwierdził Maciej Zakościelny.