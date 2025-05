Jerzy Kryszak to dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych satyryków w kraju. Na scenach kabaretowych od lat bawi Polaków do łez, choć zaczynał jako aktor. Mogliśmy oglądać go w takich produkcjach, jak "Wodzirej", "Tulipan", "Podróże pana Kleksa", "Alternatywy 4" czy "Daleko od noszy".

Jerzy Kryszak na Polsat Hit Festiwal

Jerzy Kryszak był jedną z gwiazd trzeciego dnia Polsat Hit Festiwal, gdy na scenie pojawili się kabareciarze. Popularny satyryk w trakcie występu żartował m.in. z kibolskich ustawek i zastanawiał się, jaki pies nadawałby się w prezencie dla Rafała Trzaskowskiego. Wypytywał też publiczność, na kogo odda swe głosy podczas wyborów prezydenckich.

Jerzy Kryszak - życie rodzinne

Jerzy Kryszak żenił się trzykrotnie. Jego pierwszą żoną była Anna Chitro, którą poznał na studiach. Ich relacja nie przetrwała próby czasu. W drugim małżeństwie z Tatianą Kołodziejską satyryk doczekał się syna Pawła. Po pewnym czasie znowu doszło do rozwodu. Z obecną żoną, Agnieszką Kryszak, aktor ma dwóch synów - Kamila i Kubę.

Kariera syna Jerzego Kryszaka

Paweł animuje, Kamil pisze piosenki, Kuba zajmuje się internetowo-programistycznie, najmłodszy kończy studia w Delfy i też będzie się zajmował informatycznie-programistycznie - pewnie skończy w Cambridge, bo tam ma już robotę - opowiadał Jerzy Kryszak w podcaście "WojewódzkiKędzierski" o swoich synach.

Kamil Holden Kryszak, urodzony we wrześniu 1992 roku, jest muzykiem. Początkowo działał pod pseudonimem Holden Beaver, tworząc muzykę niezależną i grając w zespole BVRS. Ten etap jego kariery był próbą zdefiniowania siebie jako artysty, a nie "syna znanego satyryka".

Obecnie Kamil Kryszak gra w zespole KARAŚ/ROGUCKI, ale nie ukrywa już swojego nazwiska pod pseudonimem. Muzyk ma na swoim koncie m.in. muzykę do głośnego filmu "Piosenki o miłości".