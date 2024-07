"Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - stwierdził Przemysław Babiarz podczas transmisji na żywo z ceremonii Igrzysk Olimpijskich, gdy zabrzmiała piosenka "Imagine" Johna Lennona. Jego słowa wywołały natychmiastowe reakcje.

Przemysław Babiarz zawieszony

Przemysław Babiarz został zawieszony przez TVP. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich" - tak brzmi komunikat Działu Komunikacji Korporacyjnej TVP.

"Prawdy nie zagłuszycie! Prawda się obroni! Wasze czyny będą zapamiętane, a cenzura polegnie" - napisał w sieci były premier Mateusz Morawiecki.

Jerzy Kryszak o Przemysławie Babiarzu

27 lipca w Polsacie można było obejrzeć 29. Festiwal Kabaretu w Koszalinie. Wystąpił m.in. Jerzy Kryszak. Satyryk odniósł się do afery z komentarzem Przemysława Babiarza.

Patrzyłem sobie na was - myślałem, co te japy takie roześmiane! (...) Ja jestem niezadowolony, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest dramat. (...) Igrzyska są otwarte - jak zaśpiewała Celina! Jak poszły iskry i jak balon poszedł, to do teraz go szukają. A jak jedna pani zaśpiewała piosenkę "Imagine", to dziś rano się dowiedziałem, że to jest hymn komunistyczny. Ten hymn komunistyczny napisał w 1917 r. niejaki Włodzimierz Lenin. Lepiej Jarek by ci napisał... A my cały czas Lennon, Lennon - a to Lenin, i to jest właśnie "Imagine"... - powiedział na scenie Jerzy Kryszak.

