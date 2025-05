Polsat Hit Festiwal 2025 nadchodzi wielkimi krokami! Wielkie święto muzyki odbędzie się w Sopocie w dniach 23-25 maja. Polsat Hit Festiwal to jedno z większych wydarzeń kulturowych w Polsce. Od 2015 r. zastępuje TOPtrendy. Składa się z trzech koncertów: Koncert Platynowy/Diamentowy, Radiowy Przebój Roku, Kabareton oraz ewentualnych występów jednego wykonawcy w ramach jubileuszy.

Kariera Mietka Szcześniaka

Mietek Szcześniak rozpoczął karierę bardzo wcześnie - już jako sześciolatek dołączył do zespołu Ikary. W 1998 roku z Edytą Górniak nagrał utwór "Dumka na dwa serca", promujący film "Ogniem i mieczem". Piosenka została uznana za przebój roku, a w marcu 2006 roku wyróżniono ją w plebiscycie TVP1 i RMF FM jako "najpiękniejszą piosenkę z sercem", w ramach kampanii "Serce masz tylko jedno". Dodatkowo, w październiku 2007 roku utwór uhonorowano Złotą Kaczką w kategorii "Najlepsza piosenka filmowa ostatnich 50 lat", w konkursie organizowanym przez magazyn "Film". W 1999 roku Mietek Szcześniak reprezentował Polskę podczas 44. Konkursu Piosenki Eurowizji w Jerozolimie, wykonując utwór "Przytul mnie mocno". W finale zajął 18. miejsce.

Metamorfoza Mietka Szcześniaka

W ostatnich latach artysta przeszedł sporą metamorfozę i zgubił nadprogramowe kilogramy. Trzeba mieć przynajmniej dwie pasje w życiu - powiedział muzyk Pudelkowi. Po pierwsze: muzykować, dużo tańczyć, bo lubię, szczególnie do czarnej muzyki - podkreślił. Mietek Szcześniak nie tylko komponuje i śpiewa. Pracuje też w ogrodzie, który ma przy domu pod Katowicami.

Pasja Mietka Szcześniaka

Mam hektarowy ogród. Można tam dużo kalorii stracić, co serdecznie polecam. Został nawet wymyślony nowy termin na promocję zdrowia i zdrowia psychicznego właśnie dzięki ogrodowi. Myślę, że to jest ważna rzecz. Patrzenie, jak się rozwija ogród, gdzie nic nie było, puste pole, kiedy jak to 25 lat temu przejmowałem, a teraz gdzie nie spojrzę jest moja kompozycja i aranżacja - tłumaczył artysta.

Kiedy zobaczymy Mietka Szcześniaka w Sopocie?

Polsat Hit Festiwal 2025 od piątku 23 maja do niedzieli 25 maja w Polsacie. Po 26 latach od premiery "Dumki na dwa serca" Mietek Szcześniak i Edyta Górniak znowu zaśpiewają ten wielki przebój.