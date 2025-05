Rihanna i A$AP Rocky oczekują narodzin swojego trzeciego dziecka. Za każdym razem Rihanna ogłaszała światu przyjście na świat potomka w specjalnych okolicznościach.

To będzie trzecie dziecko Rihanny

Ich pierworodny syn, RZA, przyszedł na świat w maju 2022 r. Piosenkarka ogłosiła tę ciążę, pojawiając się na ulicach Harlemu w Nowym Jorku. Jej zdjęcia szybko trafiły do mediów na całym świecie. W sierpniu 2023 r. para powitała drugiego syna, któremu nadano imię Riot. Wiadomość o tym, że na świat przyjdzie drugie dziecko, Rihanna przekazała podczas występu w finale Super Bowl. Teraz artystka ponownie zdecydowała się podzielić tą radosną wiadomością w niecodzienny sposób.

Rihanna w ciąży na Met Gali

37-letnia piosenkarka wykorzystała Met Galę 2025, by ujawnić, że po raz trzeci spodziewa się dziecka. Artystka miała na sobie dopasowaną kreację autorstwa projektanta Marca Jacobsa, podkreślającą ciążowy brzuch.

W rozmowie z Reutersem partner Rihanny, raper A$AP Rocky, potwierdził ciążę gwiazdy. " Cieszę się, że wszyscy są zadowoleni, bo zdecydowanie jesteśmy szczęśliwi" - powiedział. Fani i przyjaciele Rihanny i rapera ślą teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych życzenia i gratulacje.

Met Gala 2025. Temat przewodni

Met Gala gromadzi fundusze dla Instytutu Kostiumów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To bal charytatywny, poprzedzający otwarcie wystawy wiosennej w Instytucie. Gala określana jest jako jedne z najważniejszych wydarzeń świata mody. Co roku wieczór ma swój motyw przewodni, który nawiązuje do tematu wystawy. W tym roku zaproszonych gości poproszono o stylizację zgodną z tematem "Tailored for You ("skrojone dla ciebie"). Stylizacje miały być "ukłonem w stronę" garniturów oraz krawiectwa męskiego. Dlatego kreacja Rihanny, w której pojawiła się na gali przypomina męski garnitur.