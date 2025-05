O śmierci Marleny Milwiw-Baron poinformowała Krystyna Demska-Olbrychska, która była jej przyjaciółką. Żona Daniela Olbrychskiego zamieściła w sieci post. Poinformowała w nim, że była umówiona z przyjaciółką na 3 maja.

Aleksander Baron stracił bliską osobę. O jej śmierci poinformowała żona Olbrychskiego

Mam wolny dzień, Daniel wyjeżdża do Krakowa, nagadamy się za wszystkie czasy. Dzwoniłam kilka razy dzisiaj, żeby potwierdzić, ustalić godzinę. Moja centrala milczała. Co do diabła. Zdenerwowana zadzwoniłam do syna Marleny, Piotra. "Mama w szpitalu, źle się poczuła i przed południem zawieziono ją do Piaseczna, chociaż nie chciała". No, skoro zawieziono, a ona nie chciała… Zmusić Marlenę do czegoś było prawie niemożliwością, więc zaczęłam się szykować do wizyty w Piasecznie zaraz, teraz, dzisiaj. Daniel postanowił mi towarzyszyć. Wtedy przyszedł SMS od Piotra: "Mama nie żyje" - relacjonowała na swoim Facebooku Krystyna Demska-Olbrychska.

Aleksander Baron stracił bliską osobę. Kim była dla niego Marlena Milwiw-Baron?

Ostatnie lata życia Marlena Milwiw-Baron spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Przez 20 lat żyła z rozrusznikiem serca. W jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że udało jej się pokonać sepsę ogólnoustrojową, mimo bardzo niepomyślnych prognoz lekarzy.

Miałam coś takiego, z czego normalny człowiek nie wychodzi - wyznała w rozmowie z "Super Expressem" w 2023 roku. Prywatnie Marlena Milwiw-Baron była babciąAleksandra Barona z zespołu Afromental. Muzyk znany jest również z roli jurora w programie "The Voice of Poland". Baron często mówił o więzi, jaka łączyła go z babcią.

Moja babcia pochodzi ze Lwowa, jest aktorką i ostatnim potomkiem rodziny Milwiw. Dlatego postanowiła zachować to nazwisko, kiedy wyszła za mąż za dziadka. Potem ten zwyczaj kontynuowaliśmy w męskiej linii. (...) Babcia niesamowicie mi kibicuje, proszę, napisz to w tekście: babciu Marleno, pozdrawiam cię i całuję - mówił w wywiadzie dla "Gali".

Marlena Milwiw-Baron występowała w teatrze i filmie. Można ją było zobaczyć m.in. w takich filmach i serialach jak: