Iwona Pavlović nie kryje, że jest wierząca. Codziennie modli się, prosi Boga o łaski i dziękuje za wszystko. Podczas odwiedzin w "Halo tu Polsat", wyjaśniła, że temat wiary jest dla niej trudny. Jurorka "Tańca z gwiazdami" ma skomplikowane relacje z Kościołem, dlatego że jest rozwódką.

Iwona Pavlović o relacji z Kościołem

Jestem osobą wierzącą, niestety jestem po rozwodzie, więc Kościół nie do końca mnie chce - powiedziała Iwona Pavlović. To nie zmienia jednak jej wiary, którą stara się w sobie wzmacniać. Podkreśla, że Bóg zawsze akceptuje człowieka, niezależnie od jego czynów. Przypomniała również o naukach papieża Franciszka, który podkreślał równość wszystkich ludzi przed Bogiem.

Iwona Pavlović o papieżu Franciszku

Iwona Pavlović jest macochą trzech synów swojego męża, Wojciecha Oświęcimskiego. Dla Pavlović jej pasierbowie są jak własne dzieci; otacza ich czułością, troską i matczyną opieką. Jakiś czas temu jej syn Krystian i jego narzeczona Monika wybrali się z przyjaciółmi na święta do Rzymu. To właśnie od nich dowiedziała się o śmierci papieża Franciszka. Pavlović opowiedziała, że pierwszego dnia pobytu byli na placu św. Piotra, zaledwie dwa metry od papieża. Byli głęboko poruszeni jego obecnością i od razu podzielili się swoimi emocjami, wysyłając jej i mężowi wiadomości oraz nagrania. Bóg ciebie chce zawsze, bez względu na to co robisz. I papież Franciszek też był taki, chciał pokazać, że tak naprawdę przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi - powiedziła Iwona Pavlović.

— przyznała, wspominają rozmowę z księdzem.