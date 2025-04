Joanna Jabłczyńska w show-biznesie obecna jest od lat. Grała w wielu popularnych serialach, to m.in. "Klan" czy "Na Wspólnej". Aktorka także śpiewa. Joanna Jabłczyńska bardzo chroni swoją prywatność. W jednym z wywiadów zdecydowała się powiedzieć o sobie nieco więcej.

Joanna Jabłczyńska dowiedziała się o zdradzie ostatnia

Byłam zdradzona. Nie wierzyłam, że to może się zdarzyć. Bo dlaczego? Jeżeli ktoś nie będzie chciał ze mną być, to przecież może mi o tym powiedzieć - mówiła aktorka u Żurnalisty. - Jak byłam zdradzona, to klasycznie dowiadywałam się ostatnia z ostatnich. A dzień przed - nie tyle rękę - ile głowę bym sobie dała uciąć za tę osobę - powiedziała.

Joanna Jabłczyńska o stawianiu granic

Joanna Jabłczyńska w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl podkreśliła, że opowiedziała o swoich przeżyciach, żeby pomóc innym osobom w podobnej jak ona sytuacji. Dostałam tysiące podziękowań i wiele osób pytało mnie o terapię, wiele osób podziękowało mi, że dzięki mnie zdecydowało się pójść do psychologa, że dzięki mnie ma przemyślenia dotyczące stawiania granic. Wiele osób utożsamiło się z kwestiami, które poruszyłam w tym wywiadzie - wyznała. Joanna Jabłczyńska podkreśliła jednak, że mówienie o zdradzie nie było dla niej łatwe. - Z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że to zrobiłam, bo wiem, że pomogłam wielu osobom - przyznała aktorka.