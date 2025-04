Zespół Papa Dance zaczął karierę w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Grupa ma na swoim koncie takie hity jak m.in. "Naj Story", "Nasz Disneyland" czy "Nietykalni". Teraz zespół działa pod nazwą Papa D, a wokalistą jest nadal Paweł Stasiak. Do zespołu dołączył ponownie Kostek Yoriadis, muzyk i były partner Kasi Kowalskiej.

Tadeusz Łyskawa jest perkusistą i wokalistą. Popularność zdobył jako członek pierwszego składu zespołu Papa Dance. Z zespołu Papa Dance odszedł w 2007 roku. Teraz jest bardzo chory.

Były muzyk Papa Dance mieszka w DPS

W 2022 roku Tadeusz Łyskawa przeszedł zawał serca. Niedługo później doznał rozległego udaru mózgu. Na stronie zbiórki zorganizowanej w 2024 roku przez Polską Fundację Muzyczną napisano, w jakim stanie jest teraz muzyk. "Konsekwencjami po udarze mózgu są nadal utrzymujący się niedowład prawej ręki i nogi, głęboka afazja i padaczka. Ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. (...) Niestety nadal nie porusza ręką. Nie jest zdolny do samodzielnego życia i wymaga całodobowej opieki, a także systematycznej rehabilitacji i terapii logopedycznej" - poinformowano.

Reklama

Reklama

Potrzebna pomoc

Na stronie przekazano informację o miejscu zamieszkania Łyskawy. "Od listopada 2023 roku przebywa w DPS-ie. Nie nabył uprawnień do renty, gdyż zabrakło mu półtora roku pracy, więc w ramach podtrzymywanej działalności gospodarczej opłaca składki do ZUS-u. Pieniądze z wynajmu mieszkania pobierane są na pokrycie kosztów utrzymania w DPS-ie" - czytamy. Napisano także o kosztach rehabilitacji i leczenia. "Zarówno zabiegi z mikropolaryzacji mózgu, jak i zakup ortezy, nie są finansowane przez NFZ. (...) Jedno spotkanie z logopedą to koszt 130 złotych, z rehabilitantem 200 złotych" - czytamy.

Muzyk ma małego synka

Na stronie Polskiej Fundacji Muzycznej wspomniano o sześcioletnim synu Tadeusza Łyskawy. Muzyk bardzo chciałby wrócić do zdrowia ze względu na pociechę. "Tadeuszowi zależy na wychodzeniu z kryzysu zdrowotnego szczególnie ze względu na synka, z którym jest silnie związany" - czytamy.