Jadwiga Jankowska-Cieślak zmarła w połowie kwietnia br. Tuż po świętach - 23 kwietnia odbył się pogrzeb tej znakomitej aktorki. W ceremonii uczestniczyło wiele znanych osób świata kultury i sztuki.

Agata Buzek wzruszająco o ostatnich dniach życia Jadwigi Jankowskiej-Cieślak

Pojawiła się m.in. Ewa Błaszczyk, Maja Komorowska, Daniel Olbrychski, Grażyna Torbicka, Maja Ostaszewska oraz Agatę Buzek. Aktorka wygłosiła podczas pogrzebu wzruszające przemówienie. Okazuje się, że przyjaźniła się z Jadwigą Jankowską-Cieślak. Podczas przemowy wspomniała o tym, jak niezłomna była zmarła w obliczu trudności zdrowotnych. Chciała walczyć o swoje zdrowie do samego końca.

W momencie beznadziei Jadzia jeszcze wstała, zrobiła kilka kroków, wmuszała w siebie jedzenie, by odzyskać siły. Miała w sobie tę wielką determinację, nie uznawała ciała jako przeszkody dla jej ducha, nie uznawała słabości, nie chciała im się poddać - mówiła Agata Buzek. Wspomniała o tym, że Jadwiga Jankowska-Cieślak choć miała problemy ze zdrowiem, ledwo trzymała się na nogach, pojechała do Paryża ze sztuką teatralną.

Agata Buzek o Jadwidze Jankowskiej-Cieślak. "Nie nadużywała słów"

Agata Buzek wspomniała również o tym, że zmarła miała w sobie wewnętrzną ciszę. Jadzia kojarzy mi się też z ciszą, zawsze miała dookoła siebie ciszę i przynosiła ze sobą ciszę. Nie nadużywała słów, jej słowa miały znaczenie. Lubiłam tę jej ciszę, tej ciszy, która nastała teraz, nie lubię - mówiła podczas pogrzebu Buzek.

Aktorka kilka dni przed śmiercią odwiedziła Jadwigę Jankowską-Cieślak w szpitalu. Przyniosła jej prezent w postaci grubego szydełka i włóczki. Jadzia po zrobieniu kilkunastu oczek powiedziała, że nie może robić tym szydełkiem i włóczką, bo to jest za grube. To też jest o Jadzi, jej delikatności, tym, że odrzucała wszelką toporność, ułatwienie, które nie prowadzi do celu, który sobie wyznaczyła - mówiła Agata Buzek.

Dodała, że nie udało jej się już przynieść obiecanych rzeczy. (...) wielu innych rzeczy nie zdążyłam. Pewnie jak wielu z nas. Ale zdążyłam towarzyszyć jej w ostatnich dniach przytomności i nieprzytomności, zdążyłam zobaczyć, jak ważny jest dotyk i bliskość, a ciało, którego już nie da się uratować, bardzo go potrzebuje. Potrzebuje ulgi, pieszczoty, dobroci - powiedziała Agata Buzek.

Kim była Jadwiga Jankowska-Cieślak?

