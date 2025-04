Piotr Gąsowski urodził się 16 kwietnia 1964 r. w Mielcu. Ten znakomity aktor ma na koncie wiele świetnych ról. Teraz możemy go oglądać w serialu "Teściowie". Prowadzi też programy telewizyjne, m.in. "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Jesienią 2025 będzie prowadzić program "Randka w ciemno" w telewizji Super Polsat.

Co Piotr Gąsowski sądzi o małżeństwach?

Piotr Gąsowski nie kryje, że nie jest zwolennikiem małżeństw. Stwierdził przed laty w rozmowie z "Vivą!", że najważniejsza dla niego jest niezależność, więc gdyby kobieta, z którą dzieli życie, zaczęła mówić o ślubie, uciekłby od niej natychmiast. "Miałem ogromne szczęście, bo kobiety, które kochałem, nigdy nawet nie starały się ograniczać mojej wolności i nigdy nie nalegały na ślub" - powiedział.

Szczęśliwa, patchworkowa rodzina Piotra Gąsowskiego

Powszechnie wiadomo, że Piotr Gąsowski związany był z aktorką Hanną Śleszyńską i tancerką Anną Głogowską. Jak wszyscy troje mówią teraz w wywiadach, pozostają w przyjaźni i tworzą szczęśliwą, patchworkową rodzinę. Byli m.in. razem na wakacjach w Grecji i świętowali wspólnie jego 59. urodziny. "Dziękuję Wam Drogie Dziewczyny i Mamusie naszych dzieci, Haniu i Aniu za to , że Was mam i Wy macie mnie i, że nasze dzieci mają siebie a my mamy siebie wszyscy nawzajem!!! I, że sobie kibicujemy!" - napisał z okazji swoich 59. urodzin Piotr Gąsowski na Instagramie.

Piotr Gąsowski i Hanna Śleszyńska poznali się po rozwodzie aktorki z Wojciechem Magnuskim. "Na początku zakochałem się w Hani jako aktorce. Ona była już kilka lat po debiucie, ja świeżo po szkole teatralnej. Byłem jej fanem, pod koniec lat 80. chodziłem na każde jej przedstawienie. Zachwycało mnie jej ciepło, humor, temperament i oryginalna uroda. Im dłużej i więcej na nią patrzyłem, tym bardziej mi się podobała" - wspominał Gąsowski w jednym z wywiadów. Byli razem przez 14 lat. W 1995 roku aktorzy powitali na świecie syna Jakuba. Aktorska para rozstała się. W rozmowie z "Vivą" z 2008 roku aktor otwarcie przyznał, iż rozpad związku był dla niego porażką. Jak również zdradził, ich miłość "zniszczyła wspólna praca".

W 2005 r. na planie drugiej edycji "Tańca z gwiazdami" Piotr Gąsowski poznał Annę Głogowską. Tańczyli razem. I choć odpadli w siódmym odcinku show, zostali razem na 10 lat. Przyszła miłość. 3 czerwca 2007 r. urodziła im się córka Julia.

Piotr Gąsowski myślał o ślubie

Zanim w życiu aktora pojawiła się Anna Głogowska, miał kilka przygód z kobietami i jedną dłuższą relację z pewną artystką, której tożsamości obiecał nigdy nie wyjawić. Owa artystka, jako jedyna partnerka Piotra, miała szansę zostać jego żoną! Gąsowski w ostatniej chwili zrezygnował z poproszenia jej o rękę. "Po prostu stchórzyłem. Bałem się postawić wszystko na jedną kartę" - zdradził "Vivie!".